Venezuela: la libérale Maria Corina Machado remporte les primaires de l'opposition

Son plus proche rival, Carlos Prosperi, qui avait dénoncé des irrégularités dans le processus, a obtenu 5% des suffrages, les autres ayant obtenu moins de 1% des voix.

Celle qui appartient à l'aile la plus radicale de l'opposition l'a emporté avec 26% des voix d'après la commission qui a dépouillé près de 92% des bulletins de vote.

"Nous faisons partie d'une histoire citoyenne et ce que nous avons vu aujourd'hui est une avalanche citoyenne à l'intérieur et à l'extérieur du Venezuela", a déclaré Mme Machado avant l'annonce des résultats, évoquant les électeurs dans le pays et de l'étranger.

Cette ingénieure de 56 ans et ex-députée s'est cependant vue interdire en juin d'exercer toute fonction publique pendant 15 ans. Une inéligibilité que les Etats-Unis, qui ont allégé cette semaine les sanctions contre le Venezuela au lendemain de la reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition, poussent à faire lever.

Mme Machado est accusée de corruption et d'avoir soutenu les sanctions de la communauté internationale contre le Venezuela.