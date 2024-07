Venezuela: l'opposition dénonce une "escalade" répressive à 15 jours de la présidentielle

"Loin de nous intimider, cela nous donne plus d'énergie et d'organisation. Personne ne peut arrêter cela (le mouvement vers la victoire de l'opposition)", a-t-elle poursuivi devant quelques centaines d'étudiants.

Quatorze autres avaient déjà été arrêtées dans les jours précédents alors que six cadres de la campagne se sont réfugiés à l'ambassade d'Argentine de Caracas pour échapper à la détention.

Parmi les personnes arrêtées figurent le propriétaire du camion qui a servi de "scène" ou de plateforme lors d'un rassemblement de M. Gonzalez Urrutia et Machado à Valence (centre-nord) alors que l'administration fiscale a fait fermer une sandwicherie dans la ville voisine de La Victoria, quelques heures après que Machado et Gonzalez Urrutia s'y soient arrêtées pour déjeuner sur le chemin du retour à Caracas.

Le président Maduro et le pouvoir insiste souvent sur le fait que l'opposition complote pour le renverser.

Samedi, il a déclaré que les forces armées "profondément chavistes" (favorables au président Hugo Chavez décédé en 2013 dont M. Maduro est le fils spirituel) se soulèveraient si l'opposition remportait les élections.

Le rassemblement de l'opposition à l'UCV - qui n'a pas été autorisé par les autorités universitaires - a attiré des centaines de jeunes qui ont crié "liberté, liberté !"

"Dans deux semaines, chacun d'entre vous sera le héros du vote", a lancé Mme Machado sous les applaudissements et les slogans. "Nés et élevés dans la tyrannie, vous allez apprécier et défendre la démocratie comme personne d'autre".

"Travaillons sans relâche au redressement du Venezuela", a déclaré Gonzalez Urrutia. "Nous comptons sur chacun d'entre vous".