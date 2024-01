Venezuela: Maduro dénonce de nouvelles conspirations contre lui

Partager:

Le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui est coutumier du fait, a assuré lundi qu'il avait été la cible de quatre tentatives d'assassinat de la part des Etats-Unis, de l'opposition et des narcotrafiquants colombiens. "En mai, août, novembre et décembre, nous avons démantelé quatre conspirations avec des composantes étrangères, planifiées depuis Miami et la Colombie", a déclaré M. Maduro dans son discours à la Nation devant le parlement qui a duré plus de cinq heures.

"Leur dernière tentative (...) leur dernier objectif était d'attaquer une unité militaire" à la frontière avec la Colombie, a-t-il ajouté. Le président a assuré que tous les "civils et militaires, nationaux et étrangers" avaient avoué et avaient été arrêtés, sans en préciser le nombre. Parmi les personnes arrêtées se trouvent des "mercenaires et des militaires" du Pérou, de Colombie, des Etats-Unis et du Venezuela, a-t-il déclaré.

"Ils avaient pour objectif de m'assassiner (...), d'assassiner d'importants dirigeants politiques et militaires du Venezuela et de créer le chaos et l'agitation dans le pays", a-t-il ajouté, accusant la CIA, les trafiquants de drogue colombiens et "l'ultra-droite", se référant ainsi à l'opposition vénézuélienne. M. Maduro, qui doit se représenter cette année, dénonce fréquemment les complots visant à le renverser et à l'assassiner. En 2018, deux drones avaient toutefois explosé près d'une tribune où le chef d'Etat présidait un événement avec des militaires. Bon nombre des "prisonniers politiques" du Venezuela sont accusés de trahison et de conspiration.