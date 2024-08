Venezuela : manifestation de l'opposition, un dur à l'Intérieur

Federico PARRA

L'opposition vénézuélienne, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet, va à nouveau manifester ce mercredi contre le président Nicolas Maduro, qui a nommé un dur, le très influent Diosdado Cabello, à l’Intérieur.

"Aujourd'hui, un mois après notre glorieuse victoire du 28 juillet, les Vénézuéliens s'unissent, à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays, et nous crions fort ! Gloire au peuple courageux ! Descendons dans la rue avec notre famille et notre drapeau !", a écrit la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado sur son compte X mercredi.