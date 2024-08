Venezuela: "Nous allons faire cédér" Maduro, assure l'opposition lors d'un rassemblement

"Ils (les membres du pouvoir) disent que le régime ne va pas céder, vous savez quoi? Nous allons le faire céder, et céder signifie respecter la volonté exprimée le 28 juillet", il y a tout juste un mois, a lancé Mme Machado.

"La contestation ne peut pas être arrêtée (...) Il n'y a pas de retour en arrière possible", a-t-elle ajouté.

C'était le quatrième grand rassemblement auquel a appelé l'opposition après ceux des 30 juillet, 3 et 17 août.

"Nous avons peur. Au Venezuela, on craint qu'ils nous mettent en prison, qu'ils ne respectent pas la Constitution, mais nous devons poursuivre la lutte", ajoute-t-elle.

Au lendemain de l'annonce de la réélection de M. Maduro, des manifestations spontanées avaient fait 27 morts et 192 blessés, de source officielle. Quelque 2.400 personnes ont en outre été arrêtées, selon la même source.

- Un dur à l'Intérieur -

M. Maduro, 61 ans, dont les partisans vont aussi défiler dans l'après-midi, pour fêter "sa victoire", a opéré mardi un important remaniement ministériel.

Federico PARRA

Le puissant Diosdado Cabello a notamment pris en main l'Intérieur et la Justice. Souvent considéré comme un dur, cet ancien compagnon d'armes de l'ex-président Hugo Chavez a aussitôt donné le ton : "Je reviens à ce ministère 22 ans plus tard, j'étais ministre de l'Intérieur en 2002. Nous étions dans cette bataille aux côtés du président Chavez et nous les avons vaincus à ce moment-là", a-t-il lancé, faisant référence aux manifestants antigouvernementaux.

Le président Maduro a aussi "ratifié" la nomination à la Défense du général Vladimir Padrino Lopez, qui a juré à plusieurs reprises sa "loyauté absolue" au pouvoir malgré les appels de l’opposition à se rallier à elle.

M. Maduro a été proclamé vainqueur avec 52% des voix par le Conseil national électoral (CNE), qui n'a cependant pas rendu publics les procès-verbaux des bureaux de vote.

- "Persécution" -

Selon l'opposition, qui a dévoilé les procès-verbaux fournis par ses scrutateurs, son candidat Edmundo Gonzalez Urrutia a obtenu plus de 60% des voix.

JUAN BARRETO

Vivant lui aussi dans la clandestinité depuis trois semaines, M. Gonzalez Urrutia a ignoré pour la deuxième fois en deux jours mardi une convocation du parquet dans le cadre d'une enquête pour usurpation de pouvoir, le site internet de l'opposition le proclamant vainqueur.

La coalition de l'opposition Plateforme Unitaire (PU) dit craindre désormais un mandat d'arrêt "contre notre candidat vainqueur, afin d'accentuer sa persécution".

M. Gonzalez Urrutia, un ancien ambassadeur de 74 ans, risque une arrestation. Le parquet a ouvert début août une enquête contre lui et Mme Machado pour "usurpation de fonctions, diffusion de fausses informations, incitation à la désobéissance aux lois, incitation à l'insurrection, association de malfaiteurs".