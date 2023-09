Venezuela: plus de 11.500 chercheurs d'or délogés depuis juillet d'une réserve naturelle

L'armée vénézuélienne a délogé plus de 11.500 mineurs illégaux de la plus grande réserve naturelle du pays depuis juillet, les accusant de défricher la forêt et de contaminer l'eau, a annoncé dimanche le chef de l'opération militaire.

Les mineurs ont été expulsés du parc Yapacana, qui s'étend sur 320.000 hectares dans le sud du pays, où ils se livraient à une "destruction systématique et soutenue de l'environnement", a dénoncé le général Domingo Hernandez Lara sur les réseaux sociaux.