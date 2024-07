Venezuela: présidentielle sous haute tension avec un pouvoir aux abois et une opposition surmotivée

Dix candidats sont en lice mais le scrutin se résume à un duel entre M. Maduro, 61 ans, qui brigue un troisième mandat de six ans, et le discret diplomate Edmundo Gonzalez Urrutia, 74 ans, qui a remplacé au pied levé la charismatique cheffe de l'opposition Maria Corina Machado, déclarée inéligible.

"L'avenir du Venezuela pour les 50 prochaines années se décide le 28 juillet, entre un Venezuela de paix ou de violences. Paix ou guerre", a-t-il lancé, après avoir évoqué un possible "bain de sang dans une guerre civile fratricide provoquée par les fascistes".

Yuri CORTEZ

Ces propos ont "effrayé" le président brésilien Lula pour qui "Maduro doit apprendre que quand on gagne, on reste (au pouvoir). Quand on perd, on s'en va".

Dimanche "sera sans aucun doute l'expression démocratique du peuple la plus importante de ces dernières années", a affirmé samedi M. Gonzalez Urrutia, invitant les "citoyens à se rendre dans leur bureau de vote à la fin de la journée et à constater la netteté des résultats obtenus".