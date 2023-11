Venezuela: une université remplacera une prison reprise aux gangs

Une université sera construite dans les locaux de la sixième prison vénézuélienne reprise mercredi par les autorités aux gangs criminels, dans le cadre d'un plan de lutte contre les "mafias carcérales", a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur et de la Justice.

"Une prison sera construite à un autre endroit", a-t-il ajouté et les prisonniers seront entretemps transférés dans d'autres centres pénitentiaires.

Trujillo est la sixième prison reprise par les autorités depuis le 20 septembre. La première a été la plus célèbre, celle de Tocoron d'où opérait le Tren de Aragua, une des plus grandes organisations criminelles d'Amérique latine.

Plus de 10.000 membres des forces de l'ordre avaient été mobilisés. Des armes avaient été saisies et les autorités avaient dévoilé à la presse une piscine, des bars et diverses constructions à l'intérieur du centre.

Quatre autres prisons, Tocuyito (centre-nord, la plus grande du pays avec 2.000 détenus), Puente Ayala, La Pica (est), Vista Hermosa (sud) ont été investies ces dernières semaines.