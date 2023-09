Venezuela: vers un réferendum sur le territoire en dispute avec le Guyana

Le Parlement vénézuélien, où le pouvoir dispose de la majorité absolue, a proposé jeudi un référendum sur les "droits" du pays sur le territoire de l'Esequibo, une région riche en ressources naturelles et en pétrole qu'il dispute au Guyana voisin.

"Je propose à cette honorable Assemblée de procéder à une grande consultation nationale par le biais d'un référendum consultatif", a déclaré Jorge Rodriguez, président de l'Assemblée nationale.

Objectif : que "le peuple vénézuélien, par un vote direct et secret, prenne une décision et renforce les droits inaliénables du Venezuela et de son peuple sur le territoire d'Esequibo", a déclaré M. Rodriguez, sans préciser la date du référendum.