Vietnam: environ 800 publications "fausses" ou hostiles à l'État supprimées sur Internet

Les réseaux sociaux opérant au Vietnam, dont TikTok et Facebook, ont supprimé environ 800 publications contenant des informations "fausses" ou jugées hostiles à l'État, sur une période d'un mois, selon des chiffres du gouvernement relayés vendredi par un média officiel.

Quelque 380 vidéos sur YouTube, 364 articles sur Facebook et 33 liens sur TikTok ont été bloqués ou effacés entre mi-août et mi-septembre, a indiqué le journal étatique Thanh Nien, citant des données du ministère de l'Information et de la Communication.

Ces publications mettaient en avant "du contenu faux et négatif (...) contre le parti, l'État, les organisations et les individus (...) et diffamatoires envers les dirigeants", est-il écrit.