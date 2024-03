Vietnam: une directive secrète assimile l'ouverture du pays à une menace sécuritaire

Les autorités vietnamiennes ont rédigé une directive secrète qui considère le commerce et la coopération internationales comme une menace pour la sécurité nationale, a dévoilé vendredi un groupe local de défense des droits humains, qui craint le renforcement de la répression.

"La directive considère toutes les formes de commerce et de coopération internationales comme des menaces pour la sécurité nationale, et présente un plan troublant pour traiter ces menaces perçues au travers de violations systématiques des droits humains", ont-ils affirmé.

"La directive 24 révèle que les dirigeants vietnamiens sont profondément ambivalents au sujet de l'intégration de leur pays avec le reste du monde, et offre un rare aperçu de leur paranoïa", a écrit The 88 Project dans un rapport.

Le Vietnam, qui s'est développé grâce à la manufacture de produits bon marché, tente de monter en gamme vers des technologies plus avancées via des investissements de l'étranger.

La directive 24 énumère neuf ordres à suivre pour le parti unique et les organisations de l'Etat, notamment pour surveiller la coopération internationale afin "d'empêcher des tentatives d'exercer de l'influence par le biais d'activités économiques, culturelles et sociales qui affectent la sécurité nationale", a relevé The 88 Project.

Le texte couvre également les voyages à l'étranger de Vietnamiens, et demande "la mise en oeuvre stricte" des lois en lien avec la sécurité nationale, au sujet des investissements étrangers et des ONG étrangères présentes au pays.