Vigilance accrue dans les cieux d'Amérique du Nord après les mystérieux objets volants

Washington et Ottawa travaillaient dimanche à récupérer les débris de trois objets volants abattus sur leur territoire en une semaine, une série d'intrusions mystérieuses qui ont mis les autorités en alerte et provoqué la brève fermeture d'espaces aériens aux Etats-Unis.

Dans la soirée, le Premier ministre canadien Justin Trudeau doit se rendre dans la province du Yukon, dans le nord-ouest du Canada, où le dernier en date de ces objets a été abattu samedi.

Signe que les autorités sont sur le qui-vive, l'espace aérien au-dessus d'une partie du lac Michigan, dans le nord des Etats-Unis, a été temporairement fermé dimanche pour des raisons liées à la "défense nationale", selon le régulateur de l'aviation civile américaine (FAA).

"Ces restrictions ont été mises en place afin d'assurer la sécurité du trafic aérien dans le secteur pendant des opérations du Norad", le commandement de la défense aérospatiale pour l'Amérique du Nord, a expliqué dans un communiqué le Norad.

Dimanche toutefois, l'élu du Montana Matt Rosendale a affirmé être en "contact constant" avec les militaires, et "ils viennent de me dire qu'ils sont sûrs qu'il y a bien un objet et qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie", a-t-il tweeté.

- "Belligérance" -

Les Etats-Unis estiment que le premier objet officiellement détecté, un ballon, était contrôlé par l'armée chinoise et faisait partie d'une flotte envoyée par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur cinq continents, à des fins d'espionnage.

Le gouvernement chinois assure qu'il s'agissait d'un aéronef civil utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques.

Outre le ballon chinois, deux objets volants ont été abattus par les forces américaines, l'un au-dessus de l'Alaska, l'autre du Canada.

Dimanche, Washington et Ottawa s'affairaient toujours à récolter les restes des engins.