Vigilance orange crues: débordements en cours dans le Pas-de-Calais

Selon Vigicrues, les pluies "qui touchent le nord-ouest de la région depuis dimanche soir apportent des cumuls importants". Quatre cours d'eau sont en vigilance orange dans le département: l'Hem, l'Aa, la Lys amont-Laquette et la Canche.

Selon l'organisme, ces pluies vont "perdre en activité au cours de l'après-midi".

"Les craintes c'est que ça monte encore et que l'angoisse vienne encore nous déraciner", s'inquiète Patrick Février, 66 ans, habitant de Bourthes, commune où l'Aa prend sa source. "Même s'il y a de l'eau dans la maison, je reste quand même une nuit et puis après on voit le lendemain", affirme l'habitant.

"Ces précipitations interviennent dans un contexte hydrologique déjà très sensible", a noté la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué, qui indique qu'à ce stade "aucune intervention marquante ni évacuation du Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) n'est à signaler".