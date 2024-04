Vingt-huit soldats et combattants tués dans deux attaques de l'EI en Syrie

Partager:

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a tué 28 soldats syriens et combattants progouvernementaux dans deux attaques menées dans des zones contrôlées par le pouvoir en Syrie, selon un nouveau bilan vendredi de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Malgré sa défaite territoriale en Syrie en 2019, le groupe ultraradical dont les membres sont reclus dans le vaste désert syrien, continue de mener des attaques meurtrières, visant principalement les forces progouvernementales et les forces dirigées par les Kurdes, alliés de Washington. Dans une première attaque jeudi soir, "22 soldats de l'armée régulière et des combattants d'une faction progouvernementale ont été tués lorsque des djihadistes de l'EI ont ouvert le feu sur un bus militaire dans l'est de la province de Homs (centre)", selon l'OSDH, une ONG basée au Royaume-Uni et disposant d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre.

La plupart des morts sont des membres d'une faction appelée "la Brigade al-Qods" comprenant des combattants palestiniens, a-t-elle précisé. Plus à l'est, près de la frontière avec l'Irak, "six soldats syriens ont péri dans une autre attaque de l'EI contre une base près de Boukamal", a indiqué l'ONG, ajoutant que deux soldats avaient été enlevés. Un précédent bilan faisait état de 20 morts dans ces attaques.