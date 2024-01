Vingt pays ont versé des millions au patrimoine de Trump quand il était président

Selon un rapport intitulé "Maison Blanche à vendre", endossé par la seule minorité démocrate de cette commission et révélé par le Washington Post, des responsables de 20 pays -- Chine, Inde, Turquie, Arabie saoudite, Qatar ou encore République démocratique du Congo -- ont payé en 2017 et 2018 des loyers et factures à quatre propriétés sur les 500 entités et sociétés de Donald Trump et de son groupe familial Trump Organization.

"En tant que président, Donald Trump a accepté plus de 7,8 millions de dollars de versements d'Etats étrangers et de leurs dirigeants, parmi lesquels des régimes les plus infects de la planète", a fustigé le rapport, accusant l'ancien locataire de la Maison Blanche (2017-2021) d'avoir vu "passer entre (ses) mains" une partie de cet argent.

Les quatre biens immobiliers visés sont les bureaux et appartements de la Trump Tower, un gratte-ciel emblématique de la Cinquième Avenue de Manhattan, et des propriétés hôtelières ou résidentielles à New York, Washington et Las Vegas.

La banque publique chinoise ICBC, par exemple, louait des bureaux à la Trump Tower et les dépenses totales de Pékin au bénéfice du patrimoine immobilier de l'ancien chef d'Etat s'élèvent à 5,5 millions de dollars, selon le rapport.