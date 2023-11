Vingt-quatre otages et trente-neuf détenus de prisons israéliennes libérés

Un total de 24 otages, 13 Israéliens, dix Thaïlandais et un Philippin, ont été remis vendredi au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza par le Hamas, tandis qu'Israël a libéré 39 femmes et enfants détenus dans ses prisons, selon le ministère qatari des Affaires étrangères.

"Parmi les personnes libérées figurent 13 citoyens israéliens, dont certains ont la double nationalité, ainsi que 10 citoyens thaïlandais et un citoyen philippin", a déclaré le porte-parole du ministère, Majed Al-Ansari, sur X (anciennement Twitter).

Les otages libérés par le Hamas sont arrivés vendredi soir "en territoire israélien", a confirmé l'armée israélienne. Parmi les 13 citoyens israéliens figurent une mère de 34 ans et ses deux filles de 2 et 4 ans, une femme de 85 ans ainsi qu'une famille sur trois générations, la grand-mère, sa fille et son petit-fils, selon un document publié par le Bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Aucun homme n'a été libéré.