Vingt-trois morts dans un raid aérien sur un marché au Soudan samedi

"Vingt-trois personnes ont été confirmées mortes et plus de 40 autres blessées" et transférées à l'hôpital, après des "frappes aériennes militaires samedi après-midi sur le marché principal" dans le sud de Khartoum, a déclaré le réseau de "Cellules d'intervention d'urgence", dirigé par de jeunes, dans un message sur Facebook. Les FSR et l'armée soudanaise sont en guerre depuis avril 2023.