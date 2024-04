"Violence des mineurs": à Nice, Attal visite un internat pour illustrer le volet "prévention"

Après une cérémonie d'accueil, il a participé à un échange avec des adolescents participant au stage, certains se montrant réticents, mais aussi avec des parents, dirigeants politiques locaux et acteurs publics ou associatifs de l'expérimentation.

"Il ne faut pas avoir peur des mots, il y a un problème de violence chez les jeunes" et "m'attaquer à ce problème-là, c'est l'une des grandes priorités de mon gouvernement", a déclaré M. Attal à l'issue de l'échange.

Après les "mesures très fortes en matière de sanction" annoncées jeudi dernier à Viry-Châtillon, le chef du gouvernement a estimé lundi que "si on considérait qu'il faut se concentrer sur (le fait d')intervenir au moment de la sanction, en réponse à des faits de délinquance, de violence, on raterait quand même une grande partie du sujet: faire en sorte que ces faits de violence et de délinquance n'arrivent pas".