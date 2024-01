Violences en Équateur: quelque 70 suspects arrêtés par les forces de sécurité équatoriennes

M. Noboa, 36 ans, plus jeune président de l'histoire du pays et élu en novembre sur la promesse de rétablir la sécurité, avait décrété lundi l'état d'urgence pour 60 jours dans tout le pays, au lendemain de l'évasion d'un chef de gang redouté. Il a fourni mardi une liste exhaustive des bandes criminelles dont il veut la "neutralisation", soulignant la nécessité pour les forces armées d'agir "dans le respect des droits de l'homme".

L'Équateur, 18 millions d'habitants et naguère havre de paix, est ravagé par la violence après être devenu le principal point d'exportation de la cocaïne produite au Pérou et en Colombie voisins. Les assassinats dans les rues ont augmenté de 800% entre 2018 et 2023, passant de 6 à 46 pour 100.000 habitants. En 2023, 7.800 homicides ont été comptabilisés et 220 tonnes de drogues saisies.

Le Pérou a également annoncé mardi soir avoir déclenché l'état d'urgence le long des plus de 1.400 km de sa frontière avec l'Équateur et renforcé sa surveillance.