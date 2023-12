Violences en Haïti: l'ONU espère l'arrivée de la force multinationale début 2024

L'ONU espère que la force multinationale en Haïti, qui doit aider la police locale à juguler la "violence brutale et absolue" des gangs, arrivera "au courant du premier trimestre 2024".

"Bien sûr, il est très difficile d'avoir une estimation du moment où ils arriveront en Haïti, cela dépend de la justice kényane et bien sûr de beaucoup d'autres éléments tels que le financement, mais nous (...) espérons qu'ils pourront arriver au cours du premier trimestre 2024", a déclaré Ulrika Richardson, représentante spéciale adjointe du Bureau intégré des Nations unies en Haïti, lors d'un point de presse à Genève.

Elle devrait être forte de 2.500 à 2.600 personnels, dont 1.000 Kényans mais le nombre total et la composition de la force, soutenue par les États-Unis, ne sont pas finalisés, a rappelé Mme Richardson.

Le petit État caribéen est en proie à la violence des gangs qui contrôlent 80% de la capitale, le nombre de crimes graves ayant atteint des records.

"Haïti est confronté à une situation de violence brutale et absolue", a résumé l'envoyée de l'ONU, rappelant les quelque 8.000 meurtres, lynchages, kidnappings et viols dans le pays - le plus pauvre de la région - depuis le début de 2023.