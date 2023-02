Visite surprise de Biden à Kiev qui promet plus d'aide militaire

Le président américain Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev lundi, promettant de nouveaux armements et un soutien "indéfectible" à son allié ukrainien, à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe.

C'est dans le plus grand secret, que le dirigeant américain est parti dans la nuit de dimanche à lundi des Etats-Unis. La Maison Blanche n'a pas précisé comment il était allé à Kiev mais tous les dirigeants occidentaux prennent le train en Pologne pour rejoindre la capitale ukrainienne.

Une fois à Kiev, il a annoncé que les Etats-Unis allaient une fois encore accroître leur aide à l'Ukraine.

"Je vais annoncer la livraison d'autres équipements essentiels, notamment de munitions d'artillerie, de systèmes antiblindage et de radars de surveillance aérienne", a assuré le président américain, selon un communiqué de la Maison Blanche.

M. Biden a quitté la capitale ukrainienne en début d'après-midi. Il est attendu pour une visite mardi en Pologne, l'un des principaux soutiens européens de l'Ukraine.

Ce dernier pays a un besoin crucial de munitions de longue portée et de chars pour s'opposer à une nouvelle offensive russe et pour reprendre les territoires occupés par l'armée de Moscou dans l'est et le sud.

M. Zelensky a ainsi salué les livraisons attendues de chars américains Abrams, annoncés il y a quelques semaines après de longues tergiversations et insisté sur les besoins de son armée pour des munitions d'artillerie d'une portée supérieure à 100 kilomètres. Washington en a promis mais leur nombre et le calendrier de leur envoi reste incertains.

- Alertes antiaériennes -

Le chef de l'Etat ukrainien a aussi confirmé avoir discuté avec M. Biden d'armements de longue portée, un sujet "très important" car l'Ukraine a besoin de tels systèmes hautement précis pour frapper les lignes d'approvisionnement russes et surmonter son manque d'hommes et d'armements.

"Cette conversation (avec le président américain) nous rapproche de la victoire", a dit M. Zelensky.