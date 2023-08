Vladimir Poutine sera absent au G20, selon l'Inde

Le bureau de M. Modi a précisé que ce dernier avait parlé à Vladimir Poutine au téléphone, et "exprimé son incompréhension" face à sa décision de ne pas se joindre au sommet prévu les 9 et 10 septembre.

New Delhi et Moscou ont noué des liens depuis la Guerre froide, et la Russie reste le plus important fournisseur d'armes de l'Inde.