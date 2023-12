Voile: départ de la course Sydney-Hobart, avec des orages en trouble-fête

Plus de 100 bateaux se sont élancés mardi pour une nouvelle édition de la mythique course à la voile en équipage entre Sydney et Hobart, avec des orages comme invités de dernière minute.

Des éclairs et des précipitations ont touché le port de Sydney quelques minutes avant le départ, pour les 103 voiliers embarqués dans un trajet de 628 milles marins (un peu moins de 1.200 kilomètres) via le détroit de Bass.