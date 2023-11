Von der Leyen condamne la violence des extrémistes en Cisjordanie

La dirigeante a également souligné la nécessité de "rompre le cycle de la violence" et a affirmé que "la solution à deux États constituait le seul moyen de parvenir à la paix". Samedi, la présidente avait déjà condamné les "déplacements forcés" des Palestiniens après avoir rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire.

La situation en Cisjordanie est tendue depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Environ 200 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens en Cisjordanie. En outre, on signale de plus en plus d'actes de violence commis par des colons israéliens à l'encontre de Palestiniens.