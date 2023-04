Vosges: le suspect du meurtre de Rose garde le silence

"Le mis en cause sera présenté cet après-midi devant un juge d'instruction du pôle criminel d'Epinal. Le parquet demande sa mise en examen des chefs de meurtre sur mineur de 15 ans (et son placement) en détention provisoire", a-t-il ajouté.

"A l'heure actuelle, nous n'avons donc (...) pas sa version sur les faits qui lui sont reprochés", a-t-il observé. "Lors de sa garde à vue et de son interpellation, le mineur n'a toutefois pas tenu de propos délirants ou laissant penser à des troubles psychiatriques".

L'autopsie du corps de la petite victime aura lieu vendredi matin à l'institut médico-légal de Nancy. "On en saura plus sur les circonstances du décès et de l'existence ou non de faits de viol", a souligné M. Nahon.

Il a précisé que le suspect, âgé de moins de 16 ans, était passible de 20 ans de réclusion criminelle, et non de la perpétuité en raison de son âge.