Vote attendu au Conseil de sécurité sur la "suspension" des hostilités à Gaza

Le Conseil, largement critiqué pour son inaction depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, négocie depuis plusieurs jours ce texte de quatre pages porté par les Emirats arabes unis qui espèrent que les 15 membres pourront enfin "parler d'une seule voix".

Malgré ce veto américain, les Emirats, forts d'un soutien écrasant de l'Assemblée générale en faveur d'un cessez-le-feu, ont lancé une nouvelle bataille au Conseil "pour aller un peu plus loin" que la résolution de novembre, a expliqué leur ambassadrice à l'ONU Lana Zaki Nusseibeh.

Depuis l'attaque sanglante sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre et les représailles de l'armée israélienne qui pilonne la bande de Gaza, le Conseil n'a réussi qu'une seule fois à sortir du silence.

"Nous espérons que le Conseil de sécurité va élever la voix en faveur d'une résolution", a commenté mercredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lors d'une réunion avec les pays membres de la Ligue arabe qui ont eux aussi plaidé pour cette adoption.

La dernière version de la résolution vue par l'AFP appelle à une "suspension urgente des hostilités pour permettre un accès humanitaire sûr et sans entrave, et à des mesures urgentes vers une cessation durable des hostilités". Une formulation moins directe que la précédente version qui réclamait une "cessation urgente et durable des hostilités".

Alors qu'Israël et son allié américain s'opposent à l'idée d'un "cessez-le-feu", la qualification d'une éventuelle interruption de la guerre -- "pause", "trêve", "cessez-le-feu humanitaire"... -- est au coeur des divisions du Conseil depuis plus de deux mois.