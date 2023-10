Vote, liberté d'expression et port d'arme: rentrée chargée pour la Cour suprême américaine

La très conservatrice Cour suprême des Etats-Unis se penche à partir de lundi sur la liberté d'expression, le port d'arme et les droits civiques, avec pour enjeu des décisions potentiellement lourdes de conséquences pour les élections de 2024.

Les neuf juges nommés à vie, six par des présidents républicains et trois par des démocrates, se retrouvent pour une rentrée marquée par un climat de profonde suspicion, alimentée notamment par les largesses accordées par des milliardaires aux deux plus conservateurs, Clarence Thomas et Samuel Alito.