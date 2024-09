Vote prolongé en Algérie pour la présidentielle, Tebboune grand favori

Le vote a été prolongé samedi en Algérie pour un scrutin présidentiel où le chef d'Etat sortant Abdelmadjid Tebboune, en lice pour un deuxième mandat, est donné grand favori, et dont le principal enjeu est le taux de participation.

En décembre 2019, l'abstention avait battu des records (60%) lors du premier scrutin remporté par M. Tebboune avec 58% des suffrages, alors que les manifestations massives prodémocratie battaient leur plein et que beaucoup de partis boycottaient le vote.

Dans un bureau au centre d'Alger, des femmes ont grossi dans l'après-midi les rangs des votants, qui initialement étaient surtout des hommes, comme Sidali Mahmoudi, un commerçant de 65 ans, venu "tôt pour faire son devoir en toute démocratie".

Taous Zaiedi, une retraitée de 66 ans, et Leila Belgaremi, une comptable de 42 ans, ont voté "pour que le pays s'améliore".

Face à M. Tebboune, deux candidats peu connus: Abdelaali Hassani, un ingénieur de 57 ans, chef du Mouvement de la société pour la paix (MSP, principal parti islamiste) et Youcef Aouchiche, 41 ans, ex-journaliste et sénateur, à la tête du Front des forces socialistes (FFS, plus vieux parti d'opposition).