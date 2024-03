Vote samedi du Conseil de sécurité de l'Onu sur un appel à un "cessez-le-feu immédiat"

Le vote sur ce texte, préparé par plusieurs membres non permanents du Conseil, aura lieu à 10h00 (15h00 en Belgique), ont précisé ces sources à l'AFP.

Washington, allié historique d'Israël, a porté devant l'Onu un projet de résolution mentionnant "la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable" en lien avec la libération des otages, après avoir mis son veto à plusieurs textes précédents. Toutefois, Moscou et Pékin ont usé de leur veto vendredi contre cette proposition. Le projet a recueilli 11 voix en faveur, trois voix contre (les vetos russe et chinois, ainsi que l'opposition de l'Algérie) et une abstention (Guyana).