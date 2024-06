"Votez" pour moi, je vous défendrai: Trump courtise les chrétiens évangéliques

L'ex-président américain Donald Trump a exhorté samedi les chrétiens évangéliques, essentiels pour sa course à la Maison Blanche, à voter pour lui lors de la présidentielle de novembre, se présentant comme un croisé de la liberté religieuse.

"Les évangéliques et les chrétiens, ils ne votent pas autant qu'ils devraient", a lancé le candidat de la droite à Washington, devant des centaines de participants à une conférence de la coalition "Faith and Freedom" (Foi et Liberté).