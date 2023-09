Vous avez sans doute déjà dansé sur son tube "All Star": Steve Harwell du groupe américain Smash Mouth est décédé à 56 ans

Le chanteur, qui avait quitté son groupe en 2021 pour de multiples raisons de santé, était en soins palliatifs depuis quelques jours et est décédé chez lui à Boise (Idaho, nord) "entouré par sa famille et ses amis", a indiqué dans un communiqué au magazine Rolling Stone le manageur de Smash Mouth, Robert Hayes.

Steve Harwell, fondateur et ex-leader du groupe américain Smash Mouth, mondialement réputé pour leurs tubes "All Star" et "Walkin' on the Sun", est mort à l'âge de 56 ans des suites d'une maladie, a annoncé lundi l'agent du groupe à la presse spécialisée.

Smash Mouth atteint la notoriété mondiale dès 1997 avec l'album "Fush Yu Mang" et le tube "Walkin' on the Sun" qui, avait vanté Harwell auprès de Rolling Stone en 2019, "a changé la musique et la manière dont les gens écoutent de la musique" grâce à ce "son que nous avons créé" et que "personne n'a pu copier".

Deux ans plus tard, en 1999, nouveau triomphe avec le titre phare "All Star" de l'album "Astro Lounge" nommé aux Grammy Awards et qui apparaît sur la bande-originale du dessin animé blockbuster "Shrek".

D'après le New York Times, "All Star" qui a fait l'objet en près de 25 ans de multiples adaptations, a été écouté en streaming près d'un milliard de fois sur Spotify.

Dans son communiqué, Robert Hayes a rendu un hommage appuyé au chanteur "à la voix emblématique", qui avait quitté son groupe en octobre 2021 après un concert dans l'Etat de New York où il avait entre autres insulté son public.