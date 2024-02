Wall Street ouvre légèrement dans le vert après de multiples résultats d'entreprises

Vers 15H00 GMT, l'indice Dow Jones grappillait 0,25%, le Nasdaq avançait de 0,35% et le S&P 500 prenait 0,41%.

La Bourse de New York a ouvert légèrement dans le vert mercredi, à mi-chemin dans la saison des résultats, qui s'avèrent majoritairement de bonne facture jusqu'ici.

"On est à mi-distance de la fin de la saison des résultats et il y a eu plus de bonnes nouvelles que de mauvaises", a estimé Art Hogan, analyste de B. Riley Wealth Management.

Pour le quatrième trimestre, les bénéfices annoncés jusqu'ici sont en hausse de 8,1% sur un an, les chiffres d'affaires ont progressé de 3,2%. "Des résultats meilleurs que prévu ont été repérés dans trois secteurs: l'énergie, la santé et la technologie", a relevé cet analyste dans une note.

Entre la clôture mardi et l'ouverture du marché mercredi, une kyrielle de résultats ont donné du grain à moudre aux investisseurs.