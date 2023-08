Wall Street perd de l'élan après la fermeté de Jerome Powell

La Bourse de New York perdait de l'élan vendredi, évoluant en ordre dispersé, après un discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, estimant que l'inflation reste "trop haute" et que la Fed est "prête à relever les taux si necessaire".

"Certes, l'inflation a ralenti depuis son pic mais elle reste trop élevée. Nous sommes prêts à encore augmenter les taux d'intérêt si nécessaire et avons l'intention de maintenir une politique monétaire restrictive jusqu'à ce que nous ayons la certitude que l'inflation s'oriente durablement vers notre objectif", a déclaré Jerome Powell à la conférence des banquiers centraux à Jackson Hole dans le Wyoming.

"Jerome Powell a parlé et je ne pense pas qu'on puisse être trop surpris de ce qui a été dit mais cela a entraîné une certaine volatilité sur les marchés", a commenté Craig Erlam d'Oanda.

"Même s'il est loin d'être certain qu'il y ait une nouvelle hausse des taux, les traders acceptent de plus en plus l'idée que les taux resteront à ce niveau plus lontemps que prévu", a ajouté l'analyste.