Warren Buffett voit des opportunités d'investissement en Inde, mais pas pour lui

Lors de cette assemblée, qui se tient traditionnellement dans sa ville natale d'Omaha, dans l'État américain du Nebraska, Warren Buffett a estimé que le géant asiatique recelait maintes opportunités inexplorées. "C'est quelque chose qu'un management plus énergique au sein de Berkshire pourrait poursuivre", a ajouté l'Oracle d'Omaha, laissant entendre que ce serait plutôt pour ses successeurs.

Warren Buffett est devenu une légende du monde des affaires en faisant de Berkshire Hathaway, une société textile en difficultés rachetée dans les années 60, l'un des plus gros conglomérats et l'une des sociétés d'investissement les plus importantes au monde, à la capitalisation boursière de plus de 700 milliards de dollars.