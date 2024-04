Washington accorde 6,1 milliards de dollars à Micron pour deux usines de semi-conducteurs

Le groupe américain de semi-conducteurs Micron va recevoir jusqu'à 6,1 milliards de dollars de subventions de la part du gouvernement américain pour produire des puces électroniques de pointe dans les Etats de New York et de l'Idaho (nord-ouest), a annoncé jeudi la Maison-Blanche.

"Lors de la pandémie, la fermeture des usines de semi-conducteurs à l'étranger a été la cause d'un tiers de l'inflation en 2021, à cause de l'allongement des délais d'attente. Il est hors de question que je nous laisse être vulnérables à l'avenir, nous allons les fabriquer ici aux Etats-Unis ensemble", a insisté le président américain lors d'un discours sur place.

A terme, les nouvelles usines devraient permettre la création de 70.000 emplois, avec "des dizaines de milliers d'emplois indirects", assure la présidence américaine, qui présente les investissements de Micron comme étant "les plus importants investissements privés de l'histoire" dans l'Etat de New York et l'Idaho.

"Elles produiront les processeurs de pointe les plus puissants et les plus sophistiqués au monde", a insisté le président Biden "ils sont essentiels pour les technologies émergentes et alimenteront l'économie de demain, avec l'intelligence artificielle et les communications avancées".

- "Protéger notre sécurité économique" -