Washington accuse le Rwanda d'une attaque meurtrière sur un camp de déplacés en RDC

La diplomatie américaine a accusé le Rwanda d'être à l'origine d'un bombardement sur un camp de déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo qui a fait au moins neuf morts vendredi.

"Les Etats-Unis condamnent fortement l'attaque des positions des forces armées du Rwanda et du M23 sur le camp pour personnes déplacées de Mugunga", a déclaré dans un communiqué vendredi le porte-parole du département d'Etat américain Matthew Miller.

Il a ajouté que les Etats-Unis sont "vivement inquiets de l'avancée récente" des forces armées du Rwanda et du mouvement du M23 dans l'est de la RDC, "ce qui a participé au déplacement de plus de 2,5 millions de personnes".