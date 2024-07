Washington annonce une trêve humanitaire de deux semaines dans l'est de la RDC

Une trêve humanitaire de deux semaines dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) a été annoncée jeudi par le ministère américain des Affaires étrangères. Elle débutera le 5 juillet à minuit et concernera toutes les parties impliquées dans le conflit, notamment les Forces armées de la RDC (FARDC), les rebelles du M23 et les Rwanda Defence Force (RDF).