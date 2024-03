Washington approuve la vente de chars à Bahreïn pour 2,2 milliards de dollars

Cette vente porte sur 50 Abrams M1A2, des chars parmi les plus lourds au monde et spécialisés dans la guerre au sol.

Le Congrès américain peut empêcher cette transaction par un vote dans un délai de trente jours, même si ce n'est en général pas le cas.

Cette vente de chars "améliorera les capacités de Bahreïn de répondre aux menaces actuelles et futures en lui fournissant une force de dissuasion crédible et lui permettant de participer à des opérations régionales avec les Etats-Unis et d'autres nations partenaires", a indiqué la diplomatie américaine.

Les Etats-Unis et Bahreïn ont signé en septembre un accord visant au renforcement des liens sécuritaires et économiques entre eux et prévoyant notamment un partage de renseignements et des échanges scientifiques.