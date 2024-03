Washington assure qu'Israël a apporté des garanties sur l'utilisation d'armes américaines

Le département d'Etat a affirmé qu'Israël, ainsi que six autres pays bénéficiaires de l'aide militaire américaine (la Colombie, l'Irak, le Kenya, le Nigeria, la Somalie et l'Ukraine), avaient envoyé ces garanties par écrit avant la date butoir de dimanche.

Le gouvernement américain avait demandé le mois dernier aux pays recevant de l'aide militaire américaine de fournir des garanties "crédibles et fiables" qu'ils respectent les droits humains.

"Dans chacun des cas, ces garanties ont été transmises par un haut responsable du gouvernement partenaire qui est digne de confiance et qui a la capacité et l'autorité de prendre des décisions et des engagements sur des sujets qui sont au coeur de ces garanties", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.

Il a ajouté que l'administration de Joe Biden fournirait un rapport au Congrès d'ici le 8 mai, sans donner d'indication sur un rejet ou non de ces garanties par le président américain.

"Nous n'avons pas constaté de violation du droit humanitaire international, que ce soit dans le déroulement de la guerre ou dans la fourniture de l'aide humanitaire", a répondu Matthew Miller.