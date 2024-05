Washington augmente ses droits de douane sur 18 milliards de dollars de produits chinois

Partager:

La Maison Blanche a annoncé mardi une augmentation marquée des droits de douane appliqués à l'équivalent de 18 milliards de dollars de produit chinois, afin de "protéger les entreprises et travailleurs américains" d'une concurrence jugée "déloyale" par Washington. Ces nouveaux droits de douane concernent près d'une dizaine de secteurs industriels considérés comme "stratégiques", tels que les semi-conducteurs, les minéraux critiques, les produits médicaux ou encore les véhicules électriques, ces derniers voyant par exemple leurs droits de douane passer de 25% à 100%.

La veille, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, avait souligné la nécessité, pour la Maison Blanche, de "s'assurer que le stimulus apporté par l'IRA (le grand plan vert voté il y a un an, NDLR) pour soutenir ces industries, que ces investissements soient protégés". Le gouvernement américain a en effet investi plus de 860 milliards de dollars, via l'IRA, afin d'accélérer la production de voitures électriques, batteries pour véhicules mais aussi panneaux solaires ou éoliennes "made in America". Mais Washington accuse Pékin de soutenir fortement ses industries dans ces secteurs considérés comme stratégiques, avec d'importantes subventions qui entraînent une surproduction que les entreprises chinoises écoulent sur le marché mondial en cassant les prix, empêchant du même coup le développement d'industries concurrentes dans d'autres pays.

Une crainte partagée par l'Union européenne et d'autres pays, tels que la Turquie, le Brésil ou l'Inde, a souligné un responsable américain lors d'une conférence de presse téléphonique. Ces droits de douane visent donc à "éliminer les pratiques commerciales déloyales, que ce soit concernant le transfert de technologies, la propriété intellectuelle ou l'innovation", a justifié la Maison Blanche dans son communiqué. Au-delà du quadruplement sur les véhicules électriques, Washington fait passer ceux visant l'acier et l'aluminium de 7,5% à 25%, tout comme pour les batteries, et ceux pour les semi-conducteurs de 25% à 50%, également appliqués désormais aux panneaux solaires et certains produits médicaux.