Washington craint une "crise humanitaire" si Israël isole les banques palestiniennes (Yellen)

"Ces canaux bancaires sont essentiels pour effectuer des transactions permettant près de huit milliards de dollars d'importations en provenance d'Israël, y compris l'électricité, l'eau, le carburant et l'alimentaire, et facilitent près de deux milliards d'exportations par an dont dépendent les moyens de subsistances des Palestiniens", a-t-elle souligné.

Mme Yellen a précisé avoir écrit au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu à ce sujet.

"Je crois que couper les banques palestiniennes de leurs homologues israéliennes créerait une crise humanitaire", a-t-elle insisté. La question pourrait être abordée au cours du G7 Finances et "je m'attends à ce que d'autres pays expriment leur préoccupation concernant l'impact d'une telle décision sur l'économie de la Cisjordanie".