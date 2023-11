Washington dit s'opposer à une "réoccupation" de Gaza par Israël

Washington a affirmé mardi s'opposer à une nouvelle occupation à long terme de Gaza par Israël alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a assuré vouloir prendre "la responsabilité générale de la sécurité" du territoire après la guerre.

"Selon nous, les Palestiniens doivent être au centre de ces décisions, Gaza est un territoire palestinien et restera un territoire palestinien", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat américain, Vedant Patel. "De façon générale, nous ne soutenons pas une réoccupation de Gaza et Israël ne le soutient pas non plus", a-t-il ajouté.

Israël a retiré unilatéralement de Gaza en 2005 ses soldats et colons après 38 ans d'occupation. Le gouvernement israélien soumet le territoire à un blocus depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2007. Washington reconnaît "qu'il est impossible de revenir au statu quo" d'avant l'attaque sanglante du 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, a soutenu Vedant Patel

"Israël et la région doivent être sécurisés et Gaza ne doit pas et ne peut plus être une base depuis laquelle sont lancées des attaques terroristes contre les habitants d'Israël ou tout autre personne", a-t-il poursuivi. M. Netanyahu a affirmé lundi soir que son pays prendrait "pour une durée indéterminée, la responsabilité générale de la sécurité" dans le territoire palestinien après la guerre, pour empêcher selon lui un retour du Hamas. Les forces israéliennes bombardent sans relâche Gaza et ont intensifié leur offensive au sol en réponse à l'attaque sanglante du 7 octobre qui a fait au moins 1.400 morts en Israël, en majorité des civils tués le jour même, selon les autorités.

Plus de 10.000 Palestiniens ont été tués et plus de 20.000 blessés dans la riposte de l'armée israélienne sur Gaza, selon le gouvernement du Hamas.