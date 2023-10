Washington et Londres appellent leurs ressortissants à quitter le Liban

Les ambassades américaine et britannique à Beyrouth ont appelé jeudi leurs ressortissants à quitter le Liban tant que des vols commerciaux sont encore disponibles, sur fond de tensions avec Israël dans le sud du pays.

Dans un communiqué jeudi, l'ambassade américaine à Beyrouth a "exhorté les citoyens américains au Liban à planifier leur départ le plus tôt possible" tant que des vols commerciaux sont encore disponibles. "Nous recommandons aux citoyens américains qui choisissent de ne pas partir de préparer des plans d'urgence", a-t-elle ajouté sans donner plus de détails.

"Si vous êtes actuellement au Liban, nous vous encourageons à partir maintenant tant que des options commerciales restent disponibles", a aussi indiqué l'ambassade britannique.