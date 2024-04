Washington et Pékin d'accord pour discuter d'une croissance économique "équilibrée"

Washington et Pékin ont convenu d'avoir des "échanges intensifs sur une croissance équilibrée", a indiqué le Trésor américain dans un communiqué publié samedi à l'issue de deux jours d'entretiens entre la secrétaire au Trésor Janet Yellen et son homologue chinois He Lifeng à Canton.

Ces échanges à venir représentent une nouvelle tentative pour stabiliser les relations tendues entre les deux premières économies mondiales depuis la rencontre entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping en novembre dernier.