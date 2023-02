Washington et Séoul mènent un exercice de simulation de conflit nucléaire de Pyongyang

Des délégations des Etats-Unis et de la Corée du Sud ont mené à Washington un exercice de simulation d'un conflit nucléaire avec la Corée du Nord, ont annoncé jeudi les deux pays.

"Etant donné la récente politique nucléaire agressive de la Corée du Nord et les progrès de ses capacités nucléaires, le (...) scénario (de la simulation) s'est concentré sur la possibilité que la Corée du Nord utilise des armes nucléaires", ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint.

Les délégations des Etats-Unis et de la Corée du Sud "ont concentré leurs discussions sur la force de dissuasion de leur alliance (...) et sur des réponses potentielles à l'usage d'armes nucléaires" par la Corée du Nord, a poursuivi le communiqué.

Washington comme Séoul ont réaffirmé qu'ils étaient "prêts à répondre aux menaces nucléaires" de Pyongyang.

Les délégations, constituées de militaires et de responsables des ministères de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays, ont effectué cette simulation au Pentagone mercredi, jour où étaient aussi tenus des exercices militaires, bien réels ceux-là, par les forces américaines, sud-coréennes et japonaises en mer du Japon.

Ces exercices devaient notamment servir à "partager les informations relatives au ciblage des missiles balistiques et à perfectionner les procédures de détection, de suivi et d'interception", a détaillé le ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué. Les délégations ayant participé à l'exercice de simulation sur table au Pentagone ont ensuite visité jeudi une base de sous-marins dans l'Etat américain de Géorgie.