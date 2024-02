Washington exprime son inquiétude face au déroulement des élections au Pakistan

Les Pakistanais se sont rendus aux urnes jeudi pour des élections générales émaillées de violences et de tensions.

"Nous nous associons aux observateurs internationaux et locaux crédibles qui estiment que ces élections ont été marquées par des restrictions excessives des libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique", a indiqué le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dans un communiqué.

"Nous condamnons les violences électorales, les restrictions à l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...), et les restrictions à l'accès à internet et aux services de télécommunication", a-t-il ajouté, se disant "préoccupé par les allégations d'ingérence ou de fraude dans le processus électoral".

Washington observe avec prudence ces élections, se gardant de prendre position par crainte d'alimenter des théories du complot.