Washington "n'acceptera pas" le déferlement de produits chinois vendus à perte

La "surcapacité" de production de la Chine a été au coeur du déplacement de Mme Yellen, son deuxième en moins d'un an dans le pays asiatique.

La ministre des Finances est arrivée jeudi à Canton (sud) et doit repartir de Pékin mardi matin.

Citant l'exemple de l'acier, il y a plus de dix ans, dont l'afflux chinois "a décimé des industries à travers le monde et aux Etats-Unis", Mme Yellen a déclaré devant la presse: "Je l'ai dit clairement au président Biden et je n'accepterai pas cette réalité à nouveau."

"Je sais que ces inquiétudes sérieuses sont partagées par nos alliés et partenaires, qu'il s'agisse d'économies développées ou en voie de développement", a-t-elle ajouté.