Washington prêt à de nouvelles sanctions contre la Russie avant une réunion du G7

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a réitéré jeudi que Washington était prêt à de nouvelles sanctions contre Moscou à la veille du premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, avant une réunion avec les autres chefs des Finances du G7 en Inde.

Les argentiers des sept pays les plus développés se réunissent jeudi à Bangalore (sud) en marge d'une réunion du G20 Finances en fin de semaine, pour discuter notamment d'un nouveau paquet de sanctions économiques contre Moscou.

"Nos sanctions ont eu un effet négatif très important sur la Russie", a déclaré Mme Yellen devant la presse.

"La Russie souffre en termes de budget et de capacité à acquérir ce dont elle a besoin, et nous continuerons à imposer de nouvelles sanctions en travaillant avec nos alliés pour continuer à dégrader la capacité de la Russie à combattre cette guerre injuste", a dit Mme Yellen aux journalistes à Bangalore.

Les Etats-Unis, l’Union européenne et leurs alliés ont imposé des sanctions drastiques contre la Russie depuis son invasion de l'Ukraine, frappant au plus haut niveau de l'Etat russe, ainsi que son industrie, ses banques et le secteur pétrolier.

La secrétaire américaine au Trésor a par ailleurs relevé que l'économie mondiale était "en meilleure position" qu'il y a quelques mois malgré les conséquences de la guerre en Ukraine et de la pandémie de Covid-19. "Les défis que nous devons relever sont réels et l'avenir est toujours incertain, mais les perspectives se sont améliorées", a-t-elle souligné.

Le président russe Vladimir Poutine "pensait remporter une victoire à un coût minimal (...) un an plus tard la guerre de M. Poutine est un échec stratégique pour le Kremlin", a estimé Mme Yellen.

Une haute responsable américaine a déclaré la semaine dernière que les Etats-Unis et leurs alliés du G7 prévoyaient un "nouveau gros paquet" de sanctions contre la Russie autour du 24 février, date anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine.

Une source au ministère allemand des Finances a toutefois minimisé toute prise de décisions lors de cette réunion.

Les ministres des Finances et des dirigeants de banques centrales du G20 se réunissent vendredi et samedi en Inde pour discuter de mesures pour faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine et un éventuel allègement de la dette des pays les plus pauvres.

Environ 15% des pays à faible revenu sont en situation de "surendettement", selon le FMI. Un nombre record de 349 millions de personnes dans 79 pays sont confrontées à une "insécurité alimentaire aiguë", écrit l'institution basée à Washington.

Toute discussion sur l'Ukraine apparaît délicate pour l'Inde, pays organisateur du G20, qui n'a pas condamné l'invasion.

La Russie n'a pas confirmé si elle enverrait un représentant au G20.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, doit participer la semaine prochaine à New Delhi à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, à laquelle se rendra son homologue américain Antony Blinken.