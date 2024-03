Washington sanctionne le président du Zimbabwe

Les Etats-Unis ont annoncé lundi imposer des sanctions à l'encontre du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et de plusieurs hauts dirigeants, les accusant de corruption et de violation des droits humains.

Les sanctions, qui impliquent le gel d'éventuelles propriétés aux États-Unis et l'interdiction de tout voyage non officiel dans le pays, remplacent un programme plus vaste, vieux de vingt ans, à l'encontre du Zimbabwe.

Il est le deuxième dirigeant zimbabwéen consécutif à être soumis à des sanctions américaines, après l'ancien président Robert Mugabe.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a assuré que les nouvelles mesures s'inscrivaient dans le cadre d'une "politique de sanctions plus ferme et plus ciblée" à l'égard du Zimbabwe, tout en exprimant son inquiétude face aux "graves cas de corruption et d'atteintes aux droits humains".

"Des individus-clés, y compris des membres du gouvernement zimbabwéen, portent la responsabilité de ces actes, notamment le pillage des caisses de l'État qui prive les Zimbabwéens de ressources publiques", a déclaré M. Blinken cité dans un communiqué.