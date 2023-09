Washington signe un accord sécuritaire avec Bahreïn

Les Etats-Unis ont signé mercredi un accord avec Bahreïn pour renforcer les liens sécuritaires et économiques avec cette monarchie du Golfe pourtant visée par Washington il y a quelques années par un embargo sur les armes.

L'accord prévoit notamment du partage de renseignement, des échanges scientifiques et de la coopération économique entre les Etats-Unis et Bahreïn, un pays qui accueille la Ve flotte américaine et dont les relations avec l'Iran sont tendues.

Ce texte doit permettre "de mieux travailler ensemble à la réponse aux menaces au moment où elles apparaissent", a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken lors de la signature à Washington, aux côtés du prince héritier Salmane ben Hamad Al-Khalifa.